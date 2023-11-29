Beşiktaş Brugge maçına hazır. Yağmur, fırtına dinlemediler

Beşiktaş, Brugge karşılaşmasının son antrenmanını yoğun yağış altında gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş Brugge maçına hazır. Yağmur, fırtına dinlemediler

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda yoğun yağış futbolculara zor anlar yaşattı.

Isınma hareketleriyle başlayan, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Jean Onana, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Eric Bailly, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Club Brugge müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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