Beşiktaş Club Brugge karşısında. İlk 11 belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay kararını verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Club Brugge karşısında. İlk 11 belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sahaya sürmeyi kararlaştırdığı 11 şöyle:

Mert, Onur, Altuğ, Colley, Tayfur, Muleka, Hadziahmetoviç, Gedson, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.

Club Brugge 11'ni de şu şekilde:

Mignolet, Buchanan, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Vetlesen, Nwadike, Vanaken, Olsen, Zinckernagel, Thiaho.

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