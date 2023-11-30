Takoz Recep İnönü'de

Beşiktaş'ın Brugge maçı öncesi tribünde sürpriz bir isim yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Takoz Recep İnönü'de

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Siyah Beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın eski yıldızı Takoz Recep lakaplı Recep Çetin'e sevgi gösterisinde bulundu.

AKILLARA MALMÖ MAÇI GELDİ

Tarih 19 Eylül 1990, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur ilk maçı (şimdiki adı Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş'ın deplasmanda inanılmaz mücadele ettiği Malmö maçında durum 2-2 devam ederken sağ taraftan gelen ortayı uçarak tamamlayan ve dünya futbol tarihinin "kendi kalesine atılan" en güzel gollerinden birine imza atan Recep Çetin bilinen adıyla Takoz Recep'in o golü tarihe geçmişti.

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