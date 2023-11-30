Beşiktaş taraftarı Brugge maçını unuttu. Sebebini yüzü boyalı taraftar açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iddiası kalmayan Beşiktaş D grubu beşinci maçında evinde Club Brugge'u ağırlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı Brugge maçını unuttu. Sebebini yüzü boyalı taraftar açıkladı

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Çarşı'da beklenen ilgi yoktu.

Beşiktaşlı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine hzırlandıklarını söylerken Brugge maçı için formalite yorumunda bulundular.

Gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkıyor.

Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubunda oynadığı 4 maçta 1 puan topladı. Beşiktaş tek puanını Club Brugge deplasmanında elde etmişti.

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