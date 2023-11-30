İnönü'de ilginç anlar. Hakem cep telefonuyla ne yapıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu akşam sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk ediyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnönü'de ilginç anlar. Hakem cep telefonuyla ne yapıyor

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde maçın hakemleri zemin kontrolü yapmak için sahaya çıktı.

Sloven David Smajc'ın önderliğinde kontrollerini gerçekleştiren hakem 4'lüsünden yardımcı hakemin korner direğinde cep telefonuyla fotoğraf çekmesi kameralara yansıdı.

Yardımcı hakemin fotoğrafı kendi arşivi için çektiği öğrenildi.

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PRESTİJ İÇİN SAHADA

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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