Beşiktaş taraftarı yönetimi suçladı: Kanadımızı kırdılar

Beşiktaş'ın sahasında konuk edeceği Brugge maçı öncesi Siyah - Beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı yönetimi suçladı: Kanadımızı kırdılar

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş Brugge'u yenerek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak istiyor.

Maç öncesi İnönü çevresinde toplanan Siyah Beyazlı taraftarlar Beşiktaş'taki kötü gidişi yönetime bağladı.

Taraftarlar "Kolumuz kanadımız kırıldı" yorumunda bulundu.

Siyah - Beyazlılar yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkıyor.

Beşiktaşa UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubunda oynadığı 4 maçta 1 puan topladı.

Siyah - Beyazlılar tek puanını Club Brugge deplasmanında elde etmişti.

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