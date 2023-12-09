Beşiktaş evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 95-94 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet 8. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji de 7 mağlubiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ise Reeder Samsunspor'u ağırlayacak.

1. P: Beşiktaş Emlakjet: 26 - 27 :Bahçeşehir Koleji

2. P: Beşiktaş Emlakjet: 18 - 28 :Bahçeşehir Koleji

3. P: Beşiktaş Emlakjet: 35 - 20 :Bahçeşehir Koleji

4. P: Beşiktaş Emlakjet: 16 - 19 :Bahçeşehir Koleji