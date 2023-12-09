Rıza Çalımbay'dan flaş Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'dan flaş Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, Aboubakar'ın neren ilk 11'de olmadığı sorusuna, "Kimin oynayıp kimin oynamayacağı önemli değil. Ufak bir problemi olabilir. Önemli olan kazanmamız. Kadromuz bu" dedi.

Çalımbay ayrıca, "Taktik değişikliğine gittik. Bu maçın önemini oyuncu arkadaşlarımız farkında. Aboubakar'ın yedek kalması için kafamızda bir şeyler düşünmüşüz demek ki. Kim oynamış kim oynanamış hiç bir önemi yok. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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