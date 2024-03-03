Beşiktaş Galatasaray 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar. Okan Buruk sürpriz yapacak

Süper Lig'de 28. hafta maçında Türk futbolunun iki devi Beşiktaş'la Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler.

Sarı kırmızılı takım 72 puanla haftaya lider girerken, dün akşamki Hatayspor maçını kazanan Fenerbahçe'nin ardından maç eksiği ile ikinci sıraya indi.

Siyah beyazlı takım ise 46 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

EZELİ REKABETTE 355. RANDEVU

İki takım 1924'te başlayan rekabette bugüne kadar 354 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray 126, Beşiktaş 114 kez kazandı. 114 maç da berabere tamamlandı. Sarı kırmızılıların attığı 495 gole, siyah beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

Ligde ise oynanan 131 maçın 49'u Galatasaray'ın, 29'u Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi. 43 maç eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta 3 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Tayfur Bingöl sakatlığı, Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov ise cezalı olmaları nedeniyle bu akşam oynayamayacak.

Teknik direktör Fernando Santos, ilk 11'ini biri hariç belirledi. Santos, Fernandes'in yerine sakatlık durumu bugünkü kontrolden sonra belli olacak olan Salih Uçan'ı oynatmayı planlıyor. Salih'in oynayamaması halinde ise Amartey bu bölgede forma giyecek.

Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih (Amartey), Muci, Cenk Tosun, Rashica, Semih Kılıçsoy.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray'da ise Hakim Ziyech sakat. Serge Aurier'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Dünkü antrenmana çıkarak takımla birlikte çalışan Icardi'nin oynayabileceği belirtildi.

Okan Buruk'un sahaya sürpriz bir taktikle çıkacağı öğrenildi. Buna göre sarı kırmızılı takımın maça atak başlayarak baskın yapmayı planladığı bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.