Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında bu akşam Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak.
İki takımda erteleme maçı olduğu için ara transferde kadrosuna kattığı oyuncuları oynatamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11 konusundaki kararını da verdi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Dele Alli, Ghezzal, Redmond, Cenk.
Antalyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:
Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi.
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