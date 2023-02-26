26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Antalyaspor'la erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Takımların muhtemel 11'leri belli oldu

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 06:11
Takip Et

İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i 

Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
+
Aa
-

Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında bu akşam Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak.

İki takımda erteleme maçı olduğu için ara transferde kadrosuna kattığı oyuncuları oynatamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11 konusundaki kararını da verdi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Dele Alli, Ghezzal, Redmond, Cenk.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
2
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
3
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
4
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
5
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
7
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Hatay’da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay’da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay’da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿Valencia 8 hafta sonra kazandı
﻿Valencia 8 hafta sonra kazandı
﻿Valencia 8 hafta sonra kazandı
﻿Ne yapsa olmuyor. Liverpool yine kayıp
﻿Ne yapsa olmuyor. Liverpool yine kayıp
﻿Ne yapsa olmuyor. Liverpool yine kayıp
﻿Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti
﻿Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti
﻿Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.