Beşiktaş sahasında farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının son maçında Beşiktaş ile Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar karşılaştı.

BJK Emlakjet Salonu'nda oynanan mücadeleden ev sahibi Siyah-Beyazlılar 28 sayı farkla (98-70) galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 26 sayı kaydeden Jovana Nogic en skorer oyuncu olurken, Dana Evans da onu 24 sayıyla takip etti.

Bu sonuçla Beşiktaş 11 galibiyete ulaştı, 28 puanla 4. sırada yer aldı. Antalya Toroslar ise 10. mağlubiyetini yaşayıp 24 puanla 10. sırada kaldı.

Beşiktaş: 98 - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: 70

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ali Şakacı, Ramazan Sezer Baran, Barış Turgut

Beşiktaş: Lazic 5, Evans 24, Elif Bayram 8, Nogic 26, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan 2, Zeynep Can 1, Zümrüt Karahan, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 10

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 7, Brown 19, Henderson 15, Lucet 7, Helin Boybeyi 8, Niray Sena Aral 3, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 5

1. Periyot: 22-16

Devre: 45-31

3. Periyot: 72-48