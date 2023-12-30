Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Sosyal medyadan paylaşıldı

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Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Sosyal medyadan paylaşıldı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal bugün takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti.

kulüpten yapılan antrenmana dair yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen çalışma aktivasyon çalışması ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Antrenmana dair kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal'ın takımla birlikte çalışması ise dikkatlerden kaçmadı

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