Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Sosyal medyadan paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti.

kulüpten yapılan antrenmana dair yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen çalışma aktivasyon çalışması ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Antrenmana dair kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal'ın takımla birlikte çalışması ise dikkatlerden kaçmadı