Trabzonspor'dan Süper Kupa paylaşımına sert tepki

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan ancak Arap yönetiminin küstah tavırları nedeniyle son anda iptal edilen karşılaşma sonrası Goal Türkiye’nin yaptığı paylaşıma Trabzonspor’dan tepki geldi.

Bordo-mavililer yapılan paylaşım hakkında yaptığı açıklamada, “29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ‘2023 Süper Kupa’ müsabakasının çeşitli nedenlerden ötürü ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından konuya ‘bir şekilde’ kulübümüzü de dahil etmeye çalışan ‘Goal Türkiye’ içerik platformu ve editörünün ‘provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları’ aşikârdır.

Habercilik ilkelerinin dışına çıkıp tamamen provokasyon amaçlı yapılan bu paylaşımla ilgili Adalet Bakanı Sn. Yılmaz Tunç’un da belirttiği üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheli ve şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.” İfadelerine yer verildi.

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