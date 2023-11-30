Süper Lig'e play off sistemi geliyor. TFF açıkladı

Yeni yayın ihalesi ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere yeni bir lig tasarımı önerisi sunulduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'e play off sistemi geliyor. TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz" denildi.

TFF'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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