Cem Küçük'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çok kızdıracak açıklama. Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı

Gazeteci Cem Küçük, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde aldığı farklı yenilgilerin ardından sert eleştiriler yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Küçük'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çok kızdıracak açıklama. Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları Beşiktaş ve Fenerbahçe için adeta kabus gibiydi.
Siyah-Beyazlı ekip sahasında Club Brugge'e 5-0, Fenerbahçe de Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 yenildi.

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyetleri sert bir şekilde eleştirdi.

Cem Küçük’ün bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Türkiye’yi Avrupa’da sadece Galatasaray’ın temsil etmesi gerektiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA GALATASARAY'IN İŞİ
Cem Küçük’ün ifadeleri şu şekilde: “Kabul edelim ben de Fenerbahçe taraftarıyım ama bu Avrupa işi Galatasaray’ın işi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın çok fazla bir şey yapacağı yok. Arkadaşlara acaba Avrupa maçlarına sadece Galatasaray mı çıksa Fenerbahçe ve Beşiktaş yerine dedim, tepki gösterdiler.”

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Kartal kararı. Feridun Niğdelioğlu açıkladı
Fenerbahçe’ye Nordsjaelland faciasını getiren büyük hatayı açıkladı
Fenerbahçe’ye Nordsjaelland faciasını getiren büyük hatayı açıkladı
Fenerbahçe'ye altılı şok! Nygren attı Kartal izledi
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş taraftarı 12 Eylül öncesinin meşhur şarkısını söylüyor. Bu hale nasıl gelindi kimse bilmiyor
Öne Çıkanlar
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
En çok tercih edilen çekyat modelleri Yaşam
En çok tercih edilen çekyat modelleri
Rus Cezaevi'nde ABD'li ajana Türk dayağı. Deniz piyadesi neye uğradığını şaşırdı Dünya
Rus Cezaevi'nde ABD'li ajana Türk dayağı. Deniz piyadesi neye uğradığını şaşırdı
Bugün hesaplara yatmaya başlayacak! Toplam 1 milyar 81 milyon 396 bin TL Gündem
Bugün hesaplara yatmaya başlayacak! Toplam 1 milyar 81 milyon 396 bin TL
Sinir küpüyken sakinleştirmenin 9 yolu ortaya çıktı. Saniyeler içinde pamuk gibi olunacak Sağlık
Sinir küpüyken sakinleştirmenin 9 yolu ortaya çıktı. Saniyeler içinde pamuk gibi olunacak
Hababam Sınıfı'nın da çekildiği Çamlıca Kız Lisesi'nde yangın. Alev alev yandı Gündem
Hababam Sınıfı'nın da çekildiği Çamlıca Kız Lisesi'nde yangın. Alev alev yandı