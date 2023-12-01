Cem Küçük'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çok kızdıracak açıklama. Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları Beşiktaş ve Fenerbahçe için adeta kabus gibiydi.

Siyah-Beyazlı ekip sahasında Club Brugge'e 5-0, Fenerbahçe de Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 yenildi.

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyetleri sert bir şekilde eleştirdi.

Cem Küçük’ün bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Türkiye’yi Avrupa’da sadece Galatasaray’ın temsil etmesi gerektiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA GALATASARAY'IN İŞİ

Cem Küçük’ün ifadeleri şu şekilde: “Kabul edelim ben de Fenerbahçe taraftarıyım ama bu Avrupa işi Galatasaray’ın işi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın çok fazla bir şey yapacağı yok. Arkadaşlara acaba Avrupa maçlarına sadece Galatasaray mı çıksa Fenerbahçe ve Beşiktaş yerine dedim, tepki gösterdiler.”