Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetimin kucağına bıraktığı bombayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı

Rezillik.

Yazıma bu kelimeyle başlamak istiyorum.

Konferans Ligi’nde dün oynanan Beşiktaş-Club Brugge maçının skoru gerçekten de tek kelimeyle REZİLLİK.

Anlatacak, yazacak çok şey var aslında.

Hangi birini yazsam bilmiyorum.

Sezona kötü transfer hamleleri ile başlandı. Hiç oynamayacak ve sadece ‘yedek kulübesinde oturtulmak’ için alınan Onana’ya yaklaşık 4 milyon euro verildi.

Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’e 5 milyon euro’ya yakın para verilmişti.

Tayfur Bingöl’ün bonservisi alındı Alanyaspor’dan.

Ve daha niceleri. Bu transferler Beşiktaş’a göre transferler değil. Yeni yönetim, Ahmet Nur Çebi'nin bıraktığı kadroyu bakalım nasıl toplayacak?

Hiçbir iddia kalmamış olabilir Konferans Ligi’nde. Ama bu Club Brugge’den 5 gol yiyeceğin anlamına gelmiyor.

Beşiktaş’ın Anadolu takımından ne farkı kaldı? Sen Beşiktaş’sın. Süper Lig’in 4 büyük takımından birisin.

Bu transferler yakıştı mı peki?

Bunlar hep konuşuldu, bir daha transfer politikasını konuşmak istemiyorum.

Ancak 5 gol yiyen Club Brugge’nin taraftarına evinde oley çektirebiliyorsun.

Bu yakıştı mı Beşiktaş’a? Size sormak isterim.

Ersin Destanoğlu’nun yediği hatalı goller. Oyun kuramadı bile maçta. Kendine gelen topları sağa sola attı. Islıklandı zaten maçta da.

Brugge taraftarı deplasmanda kendi evine çevirdi İnönü’yü.

Rakip taraftarı Beşiktaş marşı ile susturmaya çalıştılar. Komik.

Eylül ayında Konferans Ligi’ne havlu attı Beşiktaş. Konferans Ligi’nde galibiyeti bulunmazken, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arkasında kaldı.

Nedir eksik olan Beşiktaş’ta?

Para yok deniyor ama gereksiz transferlere milyonlarca euro para harcandı?

Yeni gelecek olan yönetim düzeltebilecek mi Beşiktaş’ı?

Umarım düzeltir çünkü bu durum Beşiktaş’a hiç ama hiç yakışmıyor.

Prestij maçına çıkıp rakipten 5 gol yiyip oturuyorsun.

Lugano, Bodo/Glimt ve Club Brugge’nin olduğu gruptan 1 puanla son sıradasın.

Sezon başından bu yana 3 tane teknik direktör değiştirildi. Ayrılan Şenol Güneş’in yerine Burak Yılmaz, Burak Yılmaz’ın yerinde de Rıza Çalımbay.

Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup çıkan Beşiktaş’tan, Konferans Ligi’nde son sırada gruptan çıkamayan Beşiktaş’a…

Tepeden tırnağa takımda ruh yok. Beşiktaş formasının kıymetini bilmeyen futbolcular var sahada.

Beşiktaş’ın başına hangi başkan gelirse gelsin ilk önce takımda fayda sağlamayan isimlerin gönderilmesi gerekiyor.

Beşiktaş taraftarı, evinde rakiplerine cehennemi yaşatan Beşiktaş’ı geri istiyor.

3 Aralık’tan sonra yeni yönetim ile birlikte umarım düzelir bir şeyler…

Umarım Beşiktaşlı futbolcular, giydikleri formanın Beşiktaş forması olduğunu hatırlar.