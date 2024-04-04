Dünya bu maçı konuşuyor. Helikopter sahaya indi. Takımlar çekildi

Sosyal medyada gündem olan maçın 75. dakikasında Dan Roberts'ın 32. dakikada attığı golle Weymouth'un 1-0 öne geçmesiyle mücadele bir anda durdurdu.

Hastaya yardım etmek için Weymouth'ta sahaya inen hava ambulans nedeniyle her iki takı da soyunma odasının yolunu tuttu.

Yeovil'in şampiyonluğu garantilemek ve geçen sezon küme düştükten sonra Ulusal Lig'e geri dönmek için galibiyete ihtiyacı vardı.

Ancak karşılaşmaya büyük bir sürpriz damgasını vurdu.

Weymouth başkanı Paul Maitland, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, "Kişi şu anda hastaneye gidiyor ancak uzun süre nedeniyle hakem oyunun bu noktada yarıda bırakılması gerektiğine karar verdi." dedi.

Kulüp bundan sonra ne olacağını anlamak için Ulusal Lig ile zaten temas halinde.

Weymouth kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alıştığımız bir durum değil, şu anda oyun yarıda kaldı, oyunun tekrar oynanması mı gerekecek yoksa sonuç Ulusal Lig yönetim kurulu tarafından mı değerlendirilecek?

Sanırım sezonun geldiği nokta nedeniyle bu karar çok çabuk verilecek.

Kulüp olarak bugünkü maçta rahatsızlanan kişiye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz.