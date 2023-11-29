Hasan Arat yönetim kurulu üyelerini tanıttı

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat yönetim kurulu üyelerini tanıttı

Görkemli bir organizasyonla ekibini tanıtan Hasan Arat'a Murat Özyeğin ve Nevzat Demir gibi isimler de destek verdi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında çok iyi bir ekip kurduklarını belirten Arat, "Bugün listemizi teslim ettik. Günlerdir çalışıyoruz. Çok iyi bir ekip kurduk. Bugün burada olan Sayın Nevzat Demir'i ve Sayın Murat Özyeğin'i sevgiyle selamlıyorum" dedi.

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İddialı açıklamalarda bulunan Arat, "Ne açıkladıysak karşısına benzerini koydular. Taklitler aslını yaşatır kuralı unutulmuş. Şifahen anlaştık denilen projelerle seçime gidilmez. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti, sözlerle iş yapmaz. 120 yıllık Beşiktaş, devletle ayak üstü iş yapmaz. Beşiktaş'ın ihtiyacı seçim değil kendi değerlerine dönmektir. Biz Beşiktaş'ı kendi değerlerine döndüreceğiz. Beşiktaşlılar özgürdür. Beşiktaş'ın içinden elinizi çekin. Plazalardan Beşiktaş'ı dizayn etme dönemi, Beşiktaş'ı kendi şirketi gibi yönetenlerin dönemi sona erecek. 3 Aralık'ta gelin, oyunuzu kullanın. Sandıkları patlatın." diye konuştu.

Daha sonra yönetim kurulunda yer alacak isimleri sahneye davet eden Arat, ekibini siyah-beyazlı taraftarlara tanıttı.

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Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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