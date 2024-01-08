Beşiktaş taraftarından Samet Aybaba'ya flaş tepki

Beşiktaş yarın Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı kafile özel uçakla bu şehre giderken, kafileyi Rize-Artvin havalimanına taraftarlar karşıladı.

Oyuncular takım otobüsüne doğru hareketlendiği sırada Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'yı gören bir taraftar, "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" diye tepki gösterdi.

Samet Aybaba da bu sözlere karşılık, "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim" yanıtını verdi.