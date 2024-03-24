Beşiktaş tarihi fark attı

Kaynak: AA
Beşiktaş tarihi fark attı
Basketbolda Beşiktaş güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı devirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla mağlup etti.

Siyah - Beyazlılar sahadan 115-66 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 19. galibiyetini elde etti.

Pınar Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini tattı.

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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6

1. Periyot: 30-12

Devre: 61-35

3. Periyot: 93-52


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