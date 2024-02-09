Rıdvan Dilmen'den bomba Fatih terim iddiası. Herkesin merak ettiği olayın perde arkasını anlattı

Kaynak: 343 Digital
Rıdvan Dilmen'den bomba Fatih terim iddiası. Herkesin merak ettiği olayın perde arkasını anlattı
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in gidiş süreci hakkında bilinmeyenleri Rıdvan Dilmen anlattı.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen katıldığı Youtube programında Fatih terim’in Panathinaikos’a gidiş sürecine dair bilinmeyenleri anlattı.

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"ACUN ILICALI GÖTÜRDÜ"

Fatih Terim’in Panathinaikos’a gitmesini Acun Ilıcalı’nın sağladığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim’i Panathinaikos’a Acun Ilıcalı götürdü Panathinaikos başkanı, Acun'un ortağı ve aynı zamanda arkadaşı.'Şampiyon olmak istiyor musun' diyor 'Tabii ki Şampiyon olmak istiyorum' diyor Acun da, 'Al o zaman Fatih hocayı' diyor" dedi.

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PERFORMANSI

Yunan ekibinin başında 10 maça çıkan Fatih Terim 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

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