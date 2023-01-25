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Almanya'dan Beşiktaş'a yeni kanat: 19 yaşında

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna Almanya'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Alexis Tibidi'yi katmak üzere.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 22:25
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Beşiktaş'a Almanya'dan 19'luk kanat

Almanya'dan Beşiktaş'a yeni kanat: 19 yaşında
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındki Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

Troyes'in daha önce 19 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'la anlaşmaya vardığı kaydedildi.

KİRALIK OLARAK ALTACH'TA

Ancak oyuncunun bu sezon kiralandığı Altach'ın sözleşme fesih için tazminat beklentisinin olduğu belirtildi.

Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

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