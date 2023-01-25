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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi: Borini hedefte

Ara transferde gözler zirve yarışı veren ekiplerin yapacağı hamlelere çevrilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı isim için karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:34
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Borini transferin gözdesi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi: Borini hedefte
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Ezeli raipler, VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüsü Fabio Borini'ye talip oldu.

Hücumun her iki kanadında ve santrfor mevkisinde oynayabilen 31 yaşındaki Borini, Fatih Karagümrük'teki performansıyla göz doldurdu. İtalyan oyuncu, kırmızı-siyahlılar bu sezon çıktığı 19 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yaptı.

2021'DE GELMİŞTİ

Chelsea, Liverpool, Roma ve Milan gibi Avrupa'nın önemli takımlarında da top koşturan Boroni, yarım sezon formasını giydiği Hellas Verona ile Eylül 2020 yılında yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncu, Ocak 2021 ara transfer döneminde ise Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı.

İstanbul ekibinin formasıyla toplam 63 resmi karşılaşmaya çıkan Boroni, 28 gol kaydederken 13 de asist yaptı.

 

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