Şenol Güneş'ten flaş karar 

Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktörü Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cezalı oldukları için oynayamayacak olan Redmond, Saiss ve Rosier'in yerlerine kimleri oynatacağı konusundaki kararını da verdi.

Buna göre ileri üçlüde Redmond oynayamayacağı için Aboubakar ve Cenk Tosun'la birlikte Muleka da yer alacak.

Sağbekte Tayfur'u oynatmayı düşünen Güneş'in stopere de Welinton'u koyması bekleniyor.