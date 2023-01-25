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Şenol Güneş'ten flaş karar 

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11 konusunda kararını verdi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:57
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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Şenol Güneş'ten flaş karar 
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Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktörü Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 

İdman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cezalı oldukları için oynayamayacak olan Redmond, Saiss ve Rosier'in yerlerine kimleri oynatacağı konusundaki kararını da verdi.

Buna göre ileri üçlüde Redmond oynayamayacağı için Aboubakar ve Cenk Tosun'la birlikte Muleka da yer alacak.

Sağbekte Tayfur'u oynatmayı düşünen Güneş'in stopere de Welinton'u koyması bekleniyor.

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