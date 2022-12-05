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Beşiktaş'a müjdeli haber

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 20:12
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Beşiktaş'a Antalya kampı öncesi müjdeli haber

Beşiktaş'a müjdeli haber
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Antrenmanlarına 10 günlük iznin ardından İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekip, bugün Antalya'ya giderek 18 Aralık'a kadar sürecek kampına başladı.

Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarında görev yaptıkları için izinli olan Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü katılacağı kampa teknik direktör Şenol Güneş, şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy."

Kadroda sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Ghezzal'ın da yer alması belirlenen süreder daha önce sahalara döneceği yorumuna yol açtı. Ghezzal'ın ocak ayı içinde forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

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