Beşiktaş'a kötü haber maç oynanırken geldi. Van Bronckhorst son anda yan çizdi

Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve iki gün içinde İstanbul'da olacağı belirtilmişti.
Ancak Hollandalı hoca son anda daha önce birlikte çalıştığı 3 yardımcısının da alınmasını şart koştu.
Giovanni van Bronckhorst'un verdiği 3 ismin de başka kulüplerde çalıştığı ortaya çıktı.
Siyah beyazlıların yine de bu 3 isme teklif yaptığı belirtildi. Ancak hepsinin de sözleşmelerinin sürdüğünü belirterek gelemeyeceklerini ilettiği ileri sürüldü.
Bunun üzerine yola çıkması beklenen Giovanni van Bronckhorst'un bu şartlarda çalışamayacağını bildirerek gelemeyeceğini ilettiği öğrenildi.
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