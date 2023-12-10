Ali Gültiken'den Beşiktaş için bomba açıklamalar: Çöp adamlar izledik

Ali Gültiken'in yorumları şu şekilde;

- Beşiktaş'ın tarihinde bu kadar kötü oynadığı, teslim olduğu bir maç hatırlamıyorum.

- Beşiktaş'ta çöp adamlar izledik! Sahada varlığı ve yokluğu belli olmayan, sadece formayı taşıyan, içini doldurmayan birçok oyuncu var. Bu oyuncuları getiren insanlar bugün ortada yok. Bu Türk futbolunun sorunu bu.

- Üç yıldır Beşiktaş gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, Ekim ayında havlu atıyor. Bu Beşiktaş tarihinde yok. Bu yönetimlerde yer alanlar, geçen hafta ibra oldular! Sonrasında da çekip gittiler. Bir de takdir gördüler, mali ve idari olarak 'Sizin hatanız yok' denildi.

- Beşiktaş'ta bu tablonun bedelini kim ödeyecek? Bu oyuncular kim? Bu oyuncular nasıl böyle vurdum duymaz davranıyor. Oyuncular geri gelmiyor, savunma yapmıyor!

- Vincent Aboubakar neden oynamıyor? Bunun cevabını biri verecek mi? Mali sorunu mu var? Sakatlığı mı var? Bunlar açıklanmalı.

- 6-7 yabancı transferi yapıldı! Bu oyunculardan faydalanamayacaksın, görünüyor. Beşiktaş bunları ne yapacak? Kim ödeyecek bunun bedelini kim?

- Bakhtiyor Zaynutdinov ve Andre Onana'nın kulüplerine ayrı ayrı 4,5 milyon euro gibi rakamları kim verir? Her ligin oyuncusunun ederi vardır, bu oyunculara bu paralar verilir mi?

- Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş kötü gitti. Bu yöneticilerin egosu ve kibiri çok tehlikeli! Kulaklarımla duymasam güler, geçerim. "Parayı verdik, Sergen Yalçın o yüzden şampiyon oldu' diyor yöneticiler. Siz üçe senedir leblebi, çekirdek mi dağıttınız? Bu işler o kadar basit mi?