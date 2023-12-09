'VAR' olmasaydı Atilla Karaoğlan'ın kokartını yırtarlardı! Sedat Kaya yazdı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tayfur Bingöl'ün Szymanski ile yaşadığı pozisyon gündem olurken, Sedat Kaya bu pozisyon ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'VAR' olmasaydı Atilla Karaoğlan'ın kokartını yırtarlardı! Sedat Kaya yazdı

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan tam evlere şenlikti.
Arkadaş senin görevin sahada olan biteni görmek.
Tribünler, evde televizyon başında izleyenler gördü, Atilla Karaoğlan görmedi.
Oysa pozisyonlar o kadar net ki.
Gözlerine katarak inenler bile görürdü.
Karaoğlan seyretti ama görmedi.
Fenerbahçe'nin kazandığı iki penaltı ve Tayfur'a gösterilen haksız kırmızı kartta "VAR"ın müdahalesine gerek var mıydı?
Açık söyleyeyim.
Bu gece "VAR" devreye girmeseydi, Atilla Karaoğlan'ın kokartını yırtarlardı.
Maçı Karaoğlan değil resmen "VAR" yönetti.
Ben Karaoğlan'ın yerinde olsam bu maçın ücretini "VAR" hakemi Özgür Yankaya'ya veririm.
Çünkü o parayı hak etmedi!

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