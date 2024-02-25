Beşiktaş'ı uçurdu Galatasaray'a gözdağı verdi. Semih Kılıçsoy'dan flaş derbi mesajı

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Beşiktaş'ı uçurdu Galatasaray'a gözdağı verdi. Semih Kılıçsoy'dan flaş derbi mesajı
İstanbulspor ağlarını bir kez sarsan Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu.

Beşiktaş; Süper Lig'in 27. haftasını İstanbulspor galibiyetiyle kapattı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Siyah-Beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, 23. dakikada sahneye çıktı, yine mükemmel bir gole imza attı.

Toplamda 9 gole ulaşan, karşılaşmanın yıldızlarından olan 18 yaşındaki futbolcu, galibiyet sonrası duygularını anlattı, gelecek hafta karşılaşacakları Galatasaray'a mesaj gönderdi:

"Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum.

Cenk ağabey ile aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana.

Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz."

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