Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbisinde skoru değiştirebilecek ismi açıkladı

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Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbisinde skoru değiştirebilecek ismi açıkladı
İstanbulspor Beşiktaş maçının ardından konuşan Erman Toroğlu önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile mücadele etti.

Neci Kadığolu Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Erman Toroğlu haftaya oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Derbide görev yapacak VAR ekibine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi ve VAR’ı çok önemli. VAR’da teknikteki çalışanlara dikkat edin. VAR odasında teknik personel olayım istediğim maçı döndürürüm” dedi.

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