Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbisinde skoru değiştirebilecek ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile mücadele etti.

Neci Kadığolu Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Erman Toroğlu haftaya oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Derbide görev yapacak VAR ekibine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi ve VAR’ı çok önemli. VAR’da teknikteki çalışanlara dikkat edin. VAR odasında teknik personel olayım istediğim maçı döndürürüm” dedi.