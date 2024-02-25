Omar Colley sanki Santos'a mesaj verdi

Colley, gelişmeleri gerektiğini belirterek, "Maç içinde daha iyi olmamız gereken noktalar var. Takımı kutluyorum. İyi bir yoldayız. Goller bulduk ve gol yemedik.

Biraz daha gelişmeliyiz. Topu daha çok kontrol etmeliyiz, sabırlı olmalıyız. Bu iki konu üzerinde çalışmalıyız." diye konuştu ve şunları ekledi:

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

İki tane hedefimiz var. Biri kupada şampiyon olmak, diğeri de Avrupa Kupaları'na katılacak bir sırada bitirmek.

1 ve 2 zor ama 3.'lük mümkün. Her maçı final gibi oynayacağız.

Geri çekilmek yok.