Flaş.. Flaş.. Rıza Çalımbay Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Rıza Çalımbay'ın Ümraniye'ye geldiği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını bugün resmen açıklayacak.

Bu açıklamanın ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başlayacak.



"BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIRIM"

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." açıklamasını yaptı.



SEÇİM 3 ARALIK'TA



Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.