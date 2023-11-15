Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı son olarak bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Trabzonspor'da

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Ferda İpek Çevik ise futbolculuk kariyeri boyunca Ataşehir Belediyespor, Dudullu, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş kulüplerinde forma giymiştir. Her iki oyuncumuza da bordo-mavili forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

10. haftanın geride kaldığı Kadınlar Süper Ligi'nde 2 galibiyet 2 beraberlik 6 mağlubiyet alan Trabzonspor topladığı 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

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