Trabzonspor'da Paul Ebere Onuachu operasyonu

Trabzonspor yönetimi, Nijeryalı golcünün sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için harekete geçiyor.

Devre arasında İngiliz kulübü Southampton ile bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Bordo mavililer, sezon başında uzun bir süre Hırvat santrafor Bruno Petkovic'i transfer etmek isterken, bu transfer gerçekleşmemişti. Bordo mavili taraftarların ‘Her şerde bir hayır vardır.’ dediği bu gelişmede, Hırvat golcü gelmek istese de kulübü Dinamo Zagreb, bonservis bedeli konusunda bir türlü ikna edilemeyince Paul Ebere Onuachu, satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiralanmıştı.

Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, "Oyuncumuz Onuachu için Southampton, bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro artı, opsiyon koymak istedi." diyerek, 2 metrelik golcünün bonservis bedelini de açıkladı.

Bu nedenle, 29 yaşındaki Lagos doğumlu Onuachu'nun sözleşmesine bu opsiyonu o zaman ekletmeyen yönetim; devre arası için 29 yaşındaki santrfor için İngiliz ekibi ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu kez yapılacak görüşmelerde, söz konusu anlaşmaya bu opsiyon maddesinin dahil edilmesinin isteneceği sanılıyor.

Ekonomik hoş olmayan şartlar nedeniyle; 15 milyon Euro’luk bu büyük rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesini de bekleyecek.

19 kez Nijerya A Milli Takım formasını sırtlayan 2.01’lik yıldız santrafor, bu sezon geldiği haftadan bugüne 615 dakika sahada kalırken, 6 gol, 1 asistlik performans sergileyerek bordo-mavili taraftarların yeni gözdesi oldu.

Özellikle Konyaspor'a attığı gol; Puskas ödülüne aday gösterilmesi beklenirken, tecrübeli oyuncu, enteresandır bu dönem A milli takımdan bir davet almadı.

Trabzonspor’daki performans grafiği İngiliz basınında dikkat çekmeye başlarken, daha önce kariyerlerinde düşüş yaşayan Sörloth ve Cournelius'un ardından Onuachu'nun da Trabzonspor'a geldikten sonra, çıkış yakalayacak olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BELÇİKA’DA GOL KRALI OLMUŞTU

Sezon başı transferinin son günlerinde kiralanan Onuachu, hatırlanacak olduğu gibi ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynamış, 3-0'lık zaferde fileleri havalandırmıştı. Attığı golün yanı sıra iyi de oynayan Onuachu, Trabzonspor'daki ikinci büyük karşılaşması olan Fenerbahçe deplasmanında rakip savunmayı geçerek, derbinin o günkü ilk golünü kaydetmişti.

Bordo mavili ekibin, sayılmayan nizami 2 golünün haricinde attığı 3. golünde de pay sahibi olan Nijeryalı, Konya maçında da müthiş bir gol attı. Bordo-mavili formayla çıktığı 8 lig maçında 6 golü bulunan Onuachu'nun 1 de asisti bulunuyor.

Trabzonspor’a kiralık olarak gelmeden, son resmi gollerini 2023 yılının ocak ayında Belçika'nın KRC Genk takımında forma giyerken , Seraing takımının ağlarını 2 kez sarsarak kaydetmişti. Onuachu, Championship Ligi ekiplerinden FC Southampton'da ise fileleri sarsmayı hiç başaramamıştı.

Danimarka ekibi Midtjylland'da çıktığı 180 maçta 74 gol, 24 asistle oynayan başarılı futbolcu, KRC Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 84 kez fileleri sarmış ve 11 asistlik performanslık bir grafik sergilemişti.

Öte yandan, Bordo mavililere gelmeden; FC Southampton kulübünün formasıyla 16 karşılaşmada tek gol dahi atamayan Onuachu, Trabzonspor'da 6 gol ve 1 asistlik performansı ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. 2.01 m. boyundaki yıldız, Süper Lig’de maç eksiğine rağmen, bir anda kendini gol krallığı yarışının da içerisinde kendini buldu. Onuachu, daha önceki bir sezonda Belçika’nın üst düzey Pro League gol kralı olmuştu.

Paul Ebere Onuachu, ilk yıllarında Nijerya’nın FC Ebedei ve Danimarka’nın VeJle FK, formalarını da giymişti.