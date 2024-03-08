Eda Erdem heykelinin açılış törenine Akif Üstündağ skandalı damga vurdu. Ali Koç dondu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Eda Erdem heykelinin açılış törenine Akif Üstündağ skandalı damga vurdu. Ali Koç dondu kaldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin örnek sporcusu Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde TVF Başkanı Akif Üstündağ'ın yaptığı gafı Sedat Kaya değerlendirdi.

Bugüne kadar böyle bir gaf görülmemiştir.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde yapıldı bu gaf.
Dinleyenler şaştı kaldı, neredeyse küçük dilini yutacaklar bile vardı.
Olay şu;
Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı için bir tören düzenlendi.
Törene katılan Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem için "adam gibi adam" ifadesini kullandı.
Salon bir anda buz kesti.
Eda Erdem Üstündağ'ın sözlerine gülerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şaşkınlığı kameralardan kaçmadı.
Olacak iş değil.
Toplumumuzda "adam" sözcüğü yetişkin erkek insan, yüksek derecede erkeklikten farklı olarak kabul edilen niteliklere sahip olan (cesaret, güç ve kuvvet gibi) kişi için kullanılır.
Türk Dil Kurumuna göre adam sözcüğü erkekle eşdeğerdir.
Bir federasyon başkanı, bir kadın sporcunun gözlerinin içine baka baka nasıl "adam gibi adam" ifadesini kullanabilir?
Üstelik 8 Mart Kadınlar Günü'nde.
Sporumuz kimlerin elinde?
Pes!
Üstündağ istifa etse yeridir.
Eder mi, hiç sanmıyorum.

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