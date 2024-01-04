Mehmet Büyükekşi şikayet etmişti Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi. Sonra bakın neler söyledi

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının sorumlusu olarak gösterilen, istifa etmesi beklenen Mehmet Büyükekşi, spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyaz Tv'deki "Beyaz Futbol" programında Mehmet Büyükekşi'ye, "Çifte bylock"çu dediği için Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Çakar ifade verdi.

Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Ahmet Çakar, çıkışta gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık."