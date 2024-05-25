Beşiktaş'ın yıldızı Kasımpaşa maçıyla veda ediyor

Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun gelişmesi yaşandı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun ile Beşiktaş yönetimi anlaşma sağlayamadı.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odağına olan Cenk Tosun, Kasımpaşa maçıyla birlikte son kez Beşiktaş forması giyecek.

Milli futbolcu daha sonrasında taraftara ve Beşiktaş'a veda edecek.

TALİPLERİ BULUNUYOR

Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı iddia edilen Cenk Tosun'a Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor da talip.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol atarken 7 asist yaptı.