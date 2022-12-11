Redmond'ın yıldızlaştığı maçta Beşiktaş Westerlo'yu nasıl yendi? Mirza Şeker yazdı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası arasında Beşiktaş, hazırlık maçında Westerlo ile karşılaştı. Beşiktaş mücadeleye 3-5-2 dizilişi ile çıktı. Ayrıca 17'lik genç Semih Kılıçsoy karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

Belçika ekibi Westerlo'da tanıdık isimler göze çarptı. Kadro'da Sinan Bolat, Ravil, Halil Akbunar, Muhammed Gümüşkaya, Chadli ve Neustadter gibi tanıdık isimler yer aldı.

Maç yoğun yağış altında başladı. Beşiktaş ilk dakikalarda daha baskılı oynayan taraftı.

İlk yarının en etkili atağı Westerlo tarafından geldi. 12.dakikada Dorgeles'in yaptığı şut direkte patladı. Daha sonrasında 20.dakikada gelişen Westerlo atağında Fixelles kaleci ile karşıya kaldı ve vuruşu yandan dışarı çıktı.

Redmond Beşiktaş'ın ve maçın en etkili oyuncularından birisiydi. Top kapmaları, driblingleri ve adam eksiltmeleriyle güzel performans gösterdi.

İlk yarının ortaları ve sonlarına doğru tempo iyice düştü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarıda iki ekipte kaleye 1'er isabetli şut çekebildi. Topla oynama oranında ise Beşiktaş'ın yüzde 58'e yüzde 42'lik üstünlüğü vardı.

İkinci yarıya Beşiktaş oyuncu ve diziliş değişiklikleriyle başladı. Takım 3-5-2'den 4-2-3-1'e döndü. Oyundan Masuaku, Gedson Fernandes, Ersin Destanoğlu ve Tayyip Sanuç çıkarken, Umut Meraş, N'Koudou, Ersin ve Montero oyuna dahil oldu.

Westerlo ise ikinci yarıya kaleci hariç toplam 10 değişiklik ile başladı. İkinci yarıda ilk ve orta bölüm düşük tempoda geçti. Her iki takımda etkili atak üretemedi.

Dakika 59'da Dele Alli ve Salih kenara gelirken, Dünya Kupası'ndan dönen Atiba ve Kerem Atakan Kesgin oyuna girdi.

Westerlo 74.dakikada soldan etkili geldi. İkiye bir pozisyonda Foster'in attığı pası Montero son anda kayarak müdahele etti ve bir golü önledi.

Son bölümlerde Westerlo ataklarını sıklaştırdı ve gol aradı.

MAÇIN EN İYİ ADAMI PERFORMANSINI GOLLE SÜSLEDİ

Maçın en iyilerinden Nathan Redmond, iyi oyunu golle süsledi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Tayfur Bingöl'ün muazzam pasında topla buluşan Redmond, attığı dribling sonrası topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Beşiktaş, geliştirdiği hızlı atakla öne geçmeyi başardı.

Mücadele Redmond'ın attığı golle 1-0 bitti.

