Weghorst golü attı, ortalık karıştı

Arjantin maçın 34. dakikasında Messi'nin nefis asistinde Molino'nın golüyle öne geçti.

71. dakikada Arjantin, Acuna'nın ceza alanında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Messi durumu 2-0 yaptı.

Hollanda'da oyuna 78. dakikada Beşiktaşlı Weghorst girdi. Weghors 5 dakika sonra Hollanda atağında yapılan ortaya müthiş bir kafa vurdu ve durumu 2-1 yaptı.

Maçın 88. dakikasında sahada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha bir anda karıştı. Hakem Arjantinli Paredes'i sarı kartını çıkardı