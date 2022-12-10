Hollanda-Arjantin maçı penaltılara gitti

Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşılaşıyor. Hollanda 2-0 geriye düştüğü maçı Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst ile 2-2'ye getirdi.
Uzatmalara giden maçta beraberlik bozulmayınca mücadele penaltılara gitti.
Yarı finalde Hırvatistan'ın rakibini penaltı atışları belirleyecek.
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