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Hollanda-Arjantin maçı penaltılara gitti

Dünya Kupası'nda nefesleri kesen çeyrek final mücadelesi penaltılara gitti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 00:46
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Weghorst'un yıldızlaştığı maç penaltılara gitti

Hollanda-Arjantin maçı penaltılara gitti
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşılaşıyor. Hollanda 2-0 geriye düştüğü maçı Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst ile 2-2'ye getirdi.

Uzatmalara giden maçta beraberlik bozulmayınca mücadele penaltılara gitti.

Yarı finalde Hırvatistan'ın rakibini penaltı atışları belirleyecek.

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