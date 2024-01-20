Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendik yenilgisinin sorumlusunu Fernando Santos açıkladı: 'Utanç duyuyorum'

Fernando Santos; Beşiktaş kariyerine fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Önce ligde Fatih Karagümrük'ü 3-0 ardından kupada Eyüpspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

Süper Lig'in 21. haftasında Pendik karşısına çıkan Siyah-Beyazlılar 4-0'lık skorla hiç beklemediği bir yenilgi yaşadı.

Karşılaşmanın ardından gözler Fernando Santos'taydı.

BAŞIMIZI EĞMEMELİYİZ

Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine Pendikspor'u tebrik ederek başladı, şu ifadeleri kullandı: "Rakibimiz hatalarımızı iyi değerlendirdi. Sorumluluk benim. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Şu an utanç duyuyorum. İyi bir şekilde giderken başlamıştık bu maça. İstediklerimiz olmadı. Bu mağlubiyet yüzünden başımızı eğmemeliyiz. Salı günkü maça konsantre olmalıyız" diye konuştu.

KÖTÜ OYNADIĞIMIZI BİLECEĞİZ

Yaptığı değişiklikleri de açıklayan Santos, "İlk yarı iyiydik. Demir Ege'yi sarı kartı olduğu için çıkardım. İkinci yarıda oyunun iki yönünde birlikte hareket etmemiz gerekiyordu, yapamadık. Oyuncularımla konuşacağım. Ama söylediğim gibi sorumluluk benim. Maçı kötü oynadığımızı bileceğiz. Bununla birlikte başımızı dik tutacağız. Çünkü maçlar devam ediyor" dedi.

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Fernando Santos sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünün sorumlusu orta saha ya da hücum değil. Takım olarak kaybettik. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Takımımızın anlaması gereken şey, her şeyi birlikte yapacağımız. Oyuncularıma güveniyorum, bunu başaracağız."