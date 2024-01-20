Erman Toroğlu'ndan flaş Beşiktaş iddiası: Elini kolunu bağladılar

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Erman Toroğlu'ndan flaş Beşiktaş iddiası: Elini kolunu bağladılar
Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Pendikspor'a farklı yenildiği maçtan sonra çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 4-0 yenildiği Pendikspor maçından sonra A Spor'da katıldığı programda çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Toroğlu, Beşiktaş'ın kadrosunun kötü olduğunu belirtirken, bunun da eski yönetimin yanlışlarından kaynaklandığını söyledi.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek paralarla yanlış oyuncular transfer ettiler. Giderken de paralarını aldılar. Kalan parayı da daha bir yıl süresi olmasına rağmen Ziraat Bankası'na yatırdılar. Yeni yönetimin elini kolunu bağladılar. Yalan diyen varsa arasın ya. Bağlansın. Bugünkü durum yönetimin ya da hocanın suçu değil. Zaten doğru dürüst transfer yapsalardı yönetimde kalırlardı, teknik direktör değişimi de olmazdı."

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