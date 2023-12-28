Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı cevabı. Başkan Murat Sancak flaş bir paylaşım yaptı

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Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı cevabı. Başkan Murat Sancak flaş bir paylaşım yaptı
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Yusuf Sarı ile ilgili sözlerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak flaş bir paylaşımla yanıt verdi.

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bugün düzenlediği basın toplantısında Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın transferi hakkında da konuşmuştu.
Siyah-Beyazlı ekibin kontratak futbolu oynamadığını hatırlatan Samet Aybaba, "Beşiktaş sahayı yönetir. Yusuf Sarı konusuna gelince. İyi bir oyuncu ama Beşiktaş'ın düşüncesinde kontratak diye bir oyun yok. Kendisiyle hiçbir görüşmede bulunmadım. Yusuf Sarı kontraatak oynayan takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine Adana Demirspor'da başarılar dilerim" yorumunu yapmıştı.
Bu sözlere Adana Demirspor cephesinden yanıt gecikmedi.
Kulübün en yetkili ismi Başkan Murat Sancak, flaş bir paylaşımda bulundu. Sancak şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Milli takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!"

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