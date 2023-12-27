Beşiktaş Avrupa'da rahat kazandı

BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, 13. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Wolves Vilnius ile karşı karşıya geldi. Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 72-59 kazandı.
İlk çeyrek Beşiktaş Emlakjet'in 18-9 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi soyunma odasına da 43-23 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Beşiktaş Emlakjet, boyalı alanda kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar son çeyreğe 58-38 önde girdi.
Beşiktaş Emlakjet, sert savunma yapmayı sürdürdü mücadeleden 72-59'luk skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş Emlakjet: 72 - Wolves Vilnius: 59
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)
Beşiktaş Emlakjet: Needham 8, Hammonds 3, Mitchell 15, Egehan Arna 3, Delgado 16, Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu
Wolves Vilnius: Zemaitis, Taylor 5, Thurman 15, Zukauskas 2, Mekowulu 1, Juskevicius 9, Brooks 10, Kariniauskas 8, Miniotas 4, Kozys, Berucka 3, Gagic 2
1. Periyot: 18-9
Devre: 43-23
3. Periyot: 58-38
5 faulle çıkan: 39.59 Allman (Beşiktaş Emlakjet)