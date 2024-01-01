Eric Bailly'den Beşiktaş paylaşımı: Taraftara mesaj yolladı

Siyah-beyazlıların sözleşmesini feshetmesi sonrası İspanya La Liga ekibi Villarreal'in yolunu tutan Eric

Bailly, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fildişi savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarına mesaj yolladı.

''GÖRDÜĞÜM SEVGİ SONSUZA KADAR BENİMLE KALACAK''

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak"

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ta sadece 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı.