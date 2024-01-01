Eric Bailly'den Beşiktaş paylaşımı: Taraftara mesaj yolladı

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Eric Bailly'den Beşiktaş paylaşımı: Taraftara mesaj yolladı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve sözleşmesi feshedildikten sonra Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlıların sözleşmesini feshetmesi sonrası İspanya La Liga ekibi Villarreal'in yolunu tutan Eric

Bailly, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fildişi savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarına mesaj yolladı.

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''GÖRDÜĞÜM SEVGİ SONSUZA KADAR BENİMLE KALACAK''
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak"

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8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta sadece 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı.

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