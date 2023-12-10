Beşiktaş'ta flaş Rıza Çalımbay kararı. Apar topar Ümraniye'ye gittiler

MİRZA ŞEKER-YENİÇAĞ

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 3-1 yenilirken, alınan mağlubiyetten çok oynanan futbol eleştiri konusu oldu.

Siyah beyazlı takım maç soyunda penaltı dışında rakip kaleye isabetli tek şut bile atamazken, daha farklı bir yenilgiden kaleci Mert sayesinde kurtuldu.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleri gündem oldu.

Çalımbay, bir kez daha sakatlıklardan şikayet ederken, futbolcuları eleştirdi ve yine sezon başında gelmesi halinde her şeyin daha farklı olacağını iddia etti.

Ankaragücü maçından sonra da sakatlıklardan yakınan ve beraberlik için iyi sonuç yorumunu yapan Çalımbay, eleştirilmişti. Çalımbay bu kez de şunları söyledi:

"Çok şey bekliyoruz oyunculardan. Ben de hepsinden çok daha fazla şey bekliyordum. Beklentimizin çok altında bir oyun oldu. Oyuncular kapasitelerinin çok çok altında oynadılar.

Takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 sakat vardı. Arada milli maç oldu ama çalıştıramadık.

Daha 1 ayım dolmadı. Takımla sezon başı geçirsem olay daha farklı olurdu belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinizde ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması lazımdı. Oyuncu arkadaşların performanslarını göstermesi lazımdı.

Aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değildi. Sakat oyunculara istediğimiz antrenmanları yaptıramadık. Ben gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şey beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. İçeriye 1-1 girdik ama bazı sıkıntılardan dolayı maç istediğimiz gibi olmadı.

Sezon başı gelseydik farklı bir kadro yapabilirdik. Yapacağımız takım da yukarıya gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş ve her türlü oyuncuyu alma şansınız oluyor.

Yönetim benden rapor istiyor. İstediğim raporu geldiklerinde veremedim, maçı izlediler bugün. Eski futbolcu arkadaşlarım da var yönetim içinde, tedbirler alınacak.

Sağda Cenk, ortada Aboubakar, solda Muleka. Bu bize bir şey getirmiyor. Biz de mecburen sol açıkta sorun olunca Muleka'yı kullanabiliyoruz. O zaman da hamle oyuncumuz kalmıyor ofansif olarak. MKE Ankaragücü maçında Cenk'i hamle oyuncusu olarak tuttum ve girince iyi oynadı, maçı da iyi bitirdik sayılır. Aboubakar'la konuştuk, Cenk'i başlatıp onu da hamle oyuncusu olarak tutma kararı aldık. Kendisiyle de konuştum, bunu anlattım."

Beşiktaş yönetimini oynanan futbol ve alınan yenilgi dışında basın toplantısındaki bu sözlerin de rahatsız ettiği öğrenildi.

Çalımbay'la Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın görüşme yaparak Beşiktaş gibi bir takımın başındaki hocanın sürekli şikayet etmemesi ve futbolcuları suçlamaması gerektiği vurgulanacak.

Taraftarların tepkisini toplayan Çalımbay'ın durumunun da yönetim kurulunda değerlendirileceği öğrenildi.

Yöneticilerin apar topar Ümraniye Tesisleri'ne gittikleri, gerekirse ilk etapta operasyona gidileceği ve Çalımbay'ın yardımcılarında değişiklik yapılmasının gündemde olduğu da ileri sürüldü.