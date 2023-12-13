Beşiktaş’ta istifa sinyali. Lugano maçı sonrası belli olacak

Beşiktaş'ta yeni yönetim, Rıza Çalımbay ile şimdilik devam kararı alırken Lugano maçı sonrası işler değişebilir.

Çalımbay Lugano maçındaki olası bir kötü sonuç sonrası görevi bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin şu an için deneyimli hoca ile yollarını ayırmak istemediği öğrenildi.

Takvim’in haberine göre Rıza Çalımbay'ın ise yarın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanacak karşılaşmada da kötü gidişatın devam etmesi halinde yönetimin önünü açmak için görevden ayrılabileceği vurgulandı.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET



Kulübün efsanelerinden biri olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başında şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Konferans Ligi olmak üzere toplam 5 maça çıktı. Çalımbay, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet elde etti.