Beşiktaş’ta istifa sinyali. Lugano maçı sonrası belli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta istifa sinyali. Lugano maçı sonrası belli olacak
Süper Lig’de zirveden uzaklaşan Beşiktaş’ta gözler Lugano maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta yeni yönetim, Rıza Çalımbay ile şimdilik devam kararı alırken Lugano maçı sonrası işler değişebilir.

Çalımbay Lugano maçındaki olası bir kötü sonuç sonrası görevi bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin şu an için deneyimli hoca ile yollarını ayırmak istemediği öğrenildi.

Takvim’in haberine göre Rıza Çalımbay'ın ise yarın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanacak karşılaşmada da kötü gidişatın devam etmesi halinde yönetimin önünü açmak için görevden ayrılabileceği vurgulandı.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Kulübün efsanelerinden biri olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başında şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Konferans Ligi olmak üzere toplam 5 maça çıktı. Çalımbay, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet elde etti.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay kararı belli oldu. Yerine bakın kim gelecek? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay isyanı! Herkes bu videoyu konuşuyor
Rıza Çalımbay'a kötü haber
Rıza Çalımbay'a kötü haber
Kadın gazeteciden Rıza Çalımbay'a olay soru! 'Fenerbahçe'ye 1 şut bile atamadınız'
Beşiktaş'ta flaş Rıza Çalımbay kararı. Apar topar Ümraniye'ye gittiler
Son Haberler
Kadın voleybolculara salonda saldırdılar. Rezil görüntüler ortaya çıktı Spor
Kadın voleybolculara salonda saldırdılar. Rezil görüntüler ortaya çıktı
Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu Spor
Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu
Muavin otogarda yolcuyu tekme tokat dövdü Gündem
Muavin otogarda yolcuyu tekme tokat dövdü
Özgür Özel’den DEM Parti’ye ziyaret. Müzakere ve diyalog vurgusu Gündem
Özgür Özel’den DEM Parti’ye ziyaret. Müzakere ve diyalog vurgusu
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak. İşte nedeni Gündem
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak. İşte nedeni
Devlet Bahçeli ve Erdoğan dün akşam ne konuştu? Emre Ulaş çizdi Karikatür
Devlet Bahçeli ve Erdoğan dün akşam ne konuştu? Emre Ulaş çizdi