Benzema baskılara dayanamadı Suudi Arabistan'dan kaçtı!

Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema; sezon başında Real Madrid'den ayrılıp Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

35 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık anlaşmadan toplam 600 milyon Euro kazanacağı açıklanmıştı.

Ancak Benzema'nın, Arabistan macerası sıkıntılı geçiyor.

Son oynadıkları Al Nassr maçını 5-2 kaybeden Suudi Arabista ekibinde, eleştiri okları takımın yıldızı Karim Benzema'ya çevrildi.

Taraftarın yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalan Benzema; 76 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabını kapattı.

Perşembe ve cuma günkü antrenmanlara da çıkmayan Fransız futbolcunun baskılara dayanamayıp Suudi Arabistan'ı terk ettiği belirtildi.

Al Ittihad Teknik Direktörü Marcelo Gallardo da Karim Benzema konusunda yorum yapmak istemediğini dile getirmesiyle krizi kabul etti.

Al Ittihad; Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 28 puanla 7. sırada.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal 19 maçta 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.