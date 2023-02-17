Beşiktaş'tan ayrılan Josef'ten flaş açıklamalar

Siyah-beyazlıların yollarını ayırdığı yıldız isim Josef de Souza, Instagram üzerinden canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu.

İşte Josef'in sözleri;

Son kez duygularımı açıklayacağım. Burada olmanız benim için önemli. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Gerek Beşiktaş, gerek Fenerbahçe, gerekse de Galatasaray... Hangi takımı tutarlarsa tutsunlar hem bana hem de aileme çok büyük sevgi beslediler. Onun için herkese teşekkür ediyorum.

"BAŞKALARININ ACISINI HİSSETMEK ÖNEMLİDİR"

Maalesef Türkiye çok yıkıcı bir olay yaşadı. Bütün dünya gözünü buraya çevirmiş durumda. Türk halkı yaşadığı en büyük trajediyi yaşadı belki de. Ben de o bölgeye gittiğim ve onlara biraz olsun destek olduğum için kendimi mutlu hissediyorum.

Bu olaydan sonra niye Mersin, Adana ve Hatay'ı tercih ettim onu anlatayım. Başkalarının acısını hissetmek önemlidir. Herkes oraya gidemez. Yakın olduğum için onlara destek verme zorunluluğunda olduğumu hissettim. Orada 30 saniyeliğine de olsa o insanların bir anlık mutlu olduğunu görmek benim için gerçekten önemliydi.

"İNSANLARIN BU DURUMU KALBİME DOKUNDU''

Kalbimi acıtan birçok hikayeye tanık oldum. Gerçekten kalbime dokundu insanların bu durumu. Ben depremde yakınlarını kaybetmiş insanlara destek vermek istedim. Orada bir söz verdim. Onlara destek olmaya devam edeceğim. Belki bir yıl sonra herkes unutacak ama o çocuklar bu acıyı hiç unutmayacak. Türkiye'de olmadığım dönemde de başları dik yürümeleri için elimden geleni yapacağım.

''BÜYÜK BİR KRİZ DÖNEMİ YAŞANIYOR"

Çok zor bir dönem. İnsanlar bana şunu çok sordu, 'Neden kendi banka hesabın üzerinden yardım topluyorsun?'. Bunu yaptım çünkü orada gidip, birebir dokunduğum çocuklara yardım gitsin istedim. Büyük bir kriz dönemi yaşanıyor. Kriz dönemlerinde kesinlikle yardım etmemek illegaldir.

"HER ZAMAN BİR KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞİMDİR"

Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir. Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım.

"BEŞİKTAŞ BANA İNANDI"

Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Büyük Şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları'na da beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR AYRILIK"

Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum.

"ARTIK YOLLARIMIZI AYIRMA VAKTİ GELMİŞTİ"

Aynı zamanda Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş'ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız.