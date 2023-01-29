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Ghezzal ders verdi

Beşiktaş, salı günü oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Ghezzal'ın takım arkadaşlarına topa nasıl vurulacağını uygulamalı olarak göstermesi dikkat çekti

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:25
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Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Ghezzal ders verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Minyatür kale maçlarla devam eden idman, çift kale taktik karşılaşmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Bugünkü antrenmanda takımla çalışan Ghezzal'ın yaptığı vuruşlar dikkat çekti.

Ghezzal'in takım arkadaşlarına topa nasıl vurulacağını uygulamalı anlattığı görüldü.

Önce kendisi vurdu.

Sonra nasıl vurulacağını uygulamalı olarak anlattı.

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